Unizo Lichtervelde zet lokale handelaars in de kijker met nieuwe campagne Sam Vanacker

11 mei 2020

18u19 1 Lichtervelde Unizo Lichtervelde gaf de lokale handelaars die maandag weer de deuren openden een duwtje in de rug met een nieuwe ‘winkelhier’-campagne. Unizovoorzitter Peter Duyck is tevreden dat de solidariteit met de handelaars in Lichtervelde groot is.

“De coronacrisis blijft voor onzekere tijden zorgen, toch is het bewustzijn om lokaal te kopen één aspect dat zich nu al duidelijk aftekent”, aldus Peter Duyck. “De solidariteit tussen collega-handelaars en ondernemers is groot en met onze lokale afdeling willen we daar verder op bouwen. Onder de slogan ‘#8810 winkelhier’ verdeelden we gratis vlaggen aan alle handelaars. Zo creëren we een visueel samenhangend geheel tussen alle handelaars in Lichtervelde. Voor de klanten is het duidelijk dat ze opnieuw welkom zijn.”

Naast de boodschap aan de inkom van de winkels, zorgt Unizo ook voor materiële steun. “We verdeelden gratis ‘social distancing bollen’ zodat handelaars hun klanten eenvoudig kunnen informeren en sensibiliseren rond afstand bewaren. Voor de handelaars voorzien we ook extra mondmaskers, zodat hun veiligheid en gezondheid gegarandeerd blijft. Al reikt onze ambitie nog verder. Later volgen zeker nog spaaracties of wedstrijden met waardebonnen. Alle ideeën zijn trouwens welkom. ‘Samen sterk’ zal de boodschap blijven in Lichtervelde om uit deze onzekere periode te komen.”