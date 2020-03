Twintiger vrijgesproken voor verkrachting van 15-jarige vriendin, maar wel 12 maanden voor aanranding Siebe De Voogt

02 maart 2020

14u10 3 Lichtervelde Een 22-jarige man uit Harelbeke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor de verkrachting van zijn toenmalige vriendin. Het meisje was op het moment van de feiten 15 jaar en kon wettelijk gezien nog geen toestemming geven voor seks. De rechter achtte K.D. wel schuldig aan aanranding en legde hem daarvoor een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden op.

Het onderzoek ging van start toen de moeder van het slachtoffer op 23 juli 2018 naar de politie stapte. Ze had kort voordien naaktfoto’s en -filmpjes op de gsm van haar dochter aangetroffen. Het meisje uit Lichtervelde was op dat moment 15 jaar. Op de beelden was ze samen met haar toenmalige vriendje K.D. (22) uit Harelbeke te zien. Ze hadden tijdens hun zes maanden durende relatie meermaals seks. Volgens het slachtoffer gebeurde dat niet altijd met haar toestemming.

Aanranding

K.D. moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank verantwoorden en vroeg daar met succes de vrijspraak voor verkrachting. “Mijn cliënt geeft toe dat er seksuele betrekkingen zijn geweest, maar stelt dat alles met wederzijdse toestemming is gebeurd”, stelde zijn advocate. Omdat het meisje jonger was dan 16, kon ze volgens de wet nog geen toestemming geven. K.D. maakte zich dus wel schuldig aan aanranding en kreeg daarvoor een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Hij moet onder andere de begeleiding die hij al volgde verder zetten. Zijn ex-vriendin kreeg een schadevergoeding van 750 euro.