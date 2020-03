Tweejaarlijks kleuterfeest VLOT afgelast door corona Sam Vanacker

12 maart 2020

09u48 9 Lichtervelde Naast de sluiting van dienstencentra en rusthuizen heeft het coronavirus ook een effect op schoolfeesten. Contact tussen kinderen en (vooral oudere) volwassenen moet beperkt worden, dus besliste basisschool ’t VLOT in Lichtervelde om het geplande tweejaarlijkse kleuterfeest van volgende week te schrappen.

Om de twee jaar organiseert de school een kleuterfeest voor ouders en grootouders in OC De Schouw. De muzikale show van de kleuters was dit keer opgebouwd rond het thema ‘Groetjes uit Lichtervelde’. De optredens stonden gepland op dinsdag 17 en woensdag 18 maart, maar het evenement wordt geannuleerd. “Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we besloten het kleuterfeest van volgende week te annuleren”, zegt de directie van ’t Vlot. Met de maatregel wordt gehoor gegeven aan de nieuwe richtlijnen voor Vlaamse scholen rond de coronacrisis.