Tweede ‘Nacht van de Scheve Paters’ haalt 38 trappistenbieren naar OC De Schouw Sam Vanacker

22 november 2019

06u23 0 Lichtervelde Na een eerste succesvolle editie in 2017 organiseren de jong jong oud-scouts van Lichtervelde, kortweg de jojo’s, op zaterdag 30 november voor de tweede keer ‘De Nacht van de Scheve Paters’ in OC De Schouw. Met in het aanbod 38 verschillende trappistenbieren.

Twee jaar geleden boden de jojo’s 27 verschillende trappisten aan en daar doen ze dit keer nog een schepje bovenop. “We hebben 38 verschillende trappisten, allemaal afkomstig van de enige twaalf erkende trappistenbrouwerijen ter wereld”, zegt Tim Follebout van de jojo’s. “Ook dit jaar hebben we weer driehonderd Westvleterens op de kop kunnen tikken, al was dat niet makkelijk met het nieuwe reservatiesysteem. Ook het nieuwe Engelse trappistenbier en de vier Amerikaanse trappisten hebben we staan.”

Chimaysorbet

“De Nacht van de Scheve Paters louter een streekbierenavond noemen, zou het evenement te weinig eer aandoen. Ik vind dat het eerder wat weg heeft van The Night of the Punch, want ook het showgehalte en de inkleding spelen een rol. Sereniteit en proeven staan centraal en daarna barst een feestje los.”

Zelfs het eten en de hapjes staan in het teken van de paters. “Er zullen weer trappistenkaasplankjes te krijgen zijn en hapjes met paté, maar ook een eigen ontwikkelde trappistenburger en zelfs een Chimaysorbet.”

Kaarten voor de Nacht van de Scheve Paters kosten vijf euro en zijn te verkrijgen in café de Burgersgilde, bij het bestuur of op www.jojoslichtervelde.be. De deuren gaan open om 19 uur en de eerste vijftig bezoekers krijgen gratis een Chimaysorbet.