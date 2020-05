Tweede editie van Radar Love uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

15 mei 2020

11u47 1 Lichtervelde Er zal dit jaar niet gekampeerd worden onder de radartoren in Lichtervelde. Het driedaagse gezins-en kampeerevenement ‘Radar Love’, dat op 26, 27 en 28 juni aan de tweede editie toe was, is afgelast.

Vorig jaar organiseerden vijf bevriende koppels voor het eerst ‘Radar Love’ aan de voet van de iconische radartoren in Lichtervelde. Het evenement werd een succes en de tweede editie stond al in de steigers. “Als er groen licht was geweest, hadden we het zeker laten doorgaan”, zegt Jan De Decker. “We waren zelfs al voorzichtig aan het brainstormen over hoe we de social distancing en de gezinsbubbels konden behouden, ook al is dat met telkens driehonderd bezoekers per dag niet evident. Maar aangezien er nu zeker tot 30 juni geen evenementen mogelijk zijn, zit er niets anders op dan Radar Love uit te stellen naar volgend jaar. Een andere datum later dit jaar kiezen is om praktische redenen niet haalbaar. Je kunt geen plannen maken zonder te weten wat de toekomst brengt.”