Turfhauwetocht van de Margrietestappers SVR

24 juli 2019

12u43 0 Lichtervelde Wandelclub De Margrietestappers organiseert op dinsdag 6 augustus de achtste editie van de jaarlijkse Turfhauwetocht. Langs rustige paden wordt richting domein Groenhove in Torhout gestapt.

Wandelaars kunnen kiezen tussen afstanden van 6, 9, 12, 15, 20 en 25 kilometer. Op aanvraag is er een warme maaltijd mogelijk. Inschrijven en starten kan tussen 7 en 15 uur in Feestzaal Turfhauwe in de Kasteelstraat 69. Een van de drie wandellussen komt voorbij het station van Lichtervelde. Wandelaars die met de trein komen, kunnen vanaf het station die lus volgen tot aan de startplaats op 3,9 kilometer. Leden betalen 1,50 euro inschrijvingsgeld, niet-leden 2,5 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar wandelen gratis.