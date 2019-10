Tuinhier bekroont mooiste tuinen van Lichtervelde SVR

01 oktober 2019

Onlangs vond de slotavond plaats van de tuinwedstrijd van Tuinhier Lichtervelde. Welgeteld vijftig Lichterveldenaars schreven zich in voor de keuring, waarbij er in vijf verschillende categorieën prijzen te winnen waren. Bij de grote siertuinen was de tuin van Jozef Vancauwenberghe de mooiste. Marie-Jeanne Dejonckheere haalde het in de categorie gevelverfraaiing en Marc Capelle won in de categorie bedrijfsverfraaiing. De eerste plaats bij de moestuinen ging naar Koen Van Isacker en Jacky Bossu haalde het in de categorie kleine siertuin. Iedereen kreeg een naturaprijs of een waardebon.