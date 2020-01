Toast Literair met taalkronkels SVR

16u11 0 Lichtervelde Het Davidsfonds van Lichtervelde start op vrijdag 17 januari het werkjaar met de traditionele Toast Literair. Het gastoptreden wordt dit keer verzorgd door taalvirtuose Carine Caljon.

De avond start om 19.30 uur in OC De Schouw met de voorstelling van het jaarprogramma van het Davidsfonds, gevolgd door een voordracht van Carine Caljon, die onder de titel ‘Een leven vol taalkronkels’ in gaat op de herkomst van veel woorden die we dagelijks gebruiken, maar waarvan we niet meer weten waar ze eigenlijk vandaan komen. Zoals elk jaar worden ook de winnaars van de Junior Journalist-wedstrijd bekendgemaakt. Nadien is er een receptie.

Kaarten kosten tien euro voor leden en twaalf euro voor niet-leden en zijn verkrijgbaar bij Geert Missinne via 0478/28.84.88, op geert.missinne@gmail.com of bij de andere bestuursleden.