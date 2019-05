Thuisfront klaar voor boksmatch van

de eeuw: “200 procent zeker dat Delfine wint” Sam Vanacker

31 mei 2019

19u08 1 Lichtervelde Zaterdagnacht staat Delfine Persoon in de ring in New York voor haar titelkamp tegen de Ierse Katie Taylor. Het wordt het belangrijkste gevecht van haar carrière. Delfine lijkt er klaar voor. En het thuisfront is dat ook. Zowel in Lichtervelde als in Gits stijgt de spanning bij de supporters.

Tussen 2 en 3 uur Belgische tijd bokst Delfine Persoon om de wereldtitel lichtgewicht in alle vier de boksbonden. Ze neemt het in het legendarische Madison Square Garden op tegen de Ierse olympische kampioene Katie Taylor. Wie wint, schrijft boksgeschiedenis. Ter plaatse volgen twintigduizend fans de wedstrijd, die in ons land uitgezonden wordt via Sky Sports. Thuis in de zetel live de kamp volgen kan dus niet zomaar, maar dat hoeft ook niet. Honderden supporters verzamelen zaterdagnacht massaal in verschillende cafés. En ze geloven allemaal keihard in de winst van Delfine.

Knock-out

“Bookmakers geven haar verrassend weinig kans, maar ik ben er tweehonderd procent zeker van dat ze wint met knock-out”, zegt Filip Vanmoerkercke van De Boksneuze in Lichtervelde, waar haar trainingslokaal gevestigd is. “Ze doen daar in New York alles wat ze kunnen om haar uit het lood te slaan (de cafébaas verwijst naar het feit dat Persoon door Taylor uit haar hotel werd gezet - red.) maar de focus zit goed. Ik ken Delfine en ze staat scherp. Ze zal twee of drie ronden nodig hebben om Taylor te overklassen.”

200 supporters

Filip en zijn echtgenote Karien zetten zaterdagavond een groot scherm in de feestzaal achter het café. De deuren van het café gaan open om middernacht en de zaal wordt geopend om 2 uur. “De telefoon blijft rinkelen, dus ik verwacht ongeveer 200 supporters. ”

Delfine heeft twee maanden vakantie opgespaard om als een prof te kunnen trainen voor dit gevecht. Ze slaat harder dan ooit tevoren. Taylor gaat verschieten. Stijn Vanbecelaere

Wakker blijven

Ook in Gits, de thuisgemeente van Delfine, leeft men toe naar de wedstrijd. In café ‘t Geniep is het boksen straks op zeven schermen tegelijk te volgen. “De kansen van Delfine zijn moeilijk in te schatten. Delfine is de underdog, maar het wordt sowieso een heel mooie wedstrijd”, zegt cafébaas Bart Meeuws. “Of het uur van de uitzending een effect zal hebben op de opkomst? Dat maakt weinig uit voor de echte liefhebbers.”

Nog in Gits verzamelen er zaterdagnacht een kleine honderd supporters in café Yin-Yang, dat daarmee volledig volzet is en dicht blijft voor het grote publiek. Geen toeval, want het café is al langer nauw verbonden met de bokssport. Zo vinden er bij wedstrijden in de regio zelf af en toe wegingen plaats. “We zorgen voor twee grote schermen, zegt Stefaan Lamsens. “Medewerkers en collega-boksers van Delfine, maar ook een aantal familieleden komt hier supporteren.”

Onderschat

Gitsenaar Stijn Vanbecelaere, die ook lid is van de boksclub, zal er alvast bij zijn. “Ze onderschatten Delfine in Amerika. Het gezicht van Katie Taylor tijdens hun ontmoeting sprak boekdelen. Nadat ze elkaar de hand gaven zag je de Ierse naar haar coach kijken en letterlijk slikken. Delfine heeft twee maanden vakantie opgespaard om als een prof te kunnen trainen voor dit gevecht. Ze slaat harder dan ooit tevoren. Taylor zal schrikken.”