Tegen vangrail langs E403 tijdens verhuis LSI

18 augustus 2019

09u52

Bron: LSI

Een 59-jarige Roemeense automobilist is zondagochtend iets voor 9u met zijn Rover en aanhangwagen langs de E403 in Lichtervelde tegen de vangrails beland. De man zat samen met zijn echtgenote in de wagen. Beiden bleven ongedeerd. Ze pendelden tussen Kortrijk en Damme voor de verhuis van hun inboedel.

Voor de derde en laatste keer reed de man van Kortrijk naar Damme om de laatste resten inboedel in de omgekeerde richting te verhuizen. Tussen de afrit in Lichtervelde en de oprit in Torhout begon zijn drie-assige aanhangwagen plots te dansen op het natte wegdek. “In drie seconden trok de aanhangwagen mijn auto rechts tegen de vangrails”, aldus de automobilist. “Ik reed nochtans niet snel, 70 of 80 km/u.” Zowel zijn Rover als de aanhangwagen moesten getakeld worden. Door het ongeval bleef de rechterrijstrook richting Brugge een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde niet voor verkeershinder.