Studenten kunnen opnieuw samen blokken in JOC De Lichting Sam Vanacker

24 mei 2020

11u04 0 Lichtervelde Studenten uit Lichtervelde kunnen opnieuw samen blokken. De gemeente opent vanaf maandag JOC De Lichting voor studenten, al gelden er wel enkele veiligheidsmaatregelen.

Veel studenten studeren beter in groep dan alleen op hun kamer. Tot 2018 schakelde het gemeentebestuur daar telkens OC De Schouw voor in, maar sinds vorig jaar wordt er onder de noemer ‘Blok in ‘t JOC’ samen geblokt in het nieuwe JOC van Lichtervelde.

Door het coronavirus zijn de plaatsen en de studietijden beperkt. Studenten moeten vooraf inschrijven om te kunnen gaan studeren. In de zaal is een map aanwezig waar een afsprakennota in zit rond veiligheid en hygiëne. Waar studenten vroeger een toegangsbadge kregen, zal de deur van de zaal nu telkens geopend worden door een medewerker van de gemeente.

Studeren kan elke dag tussen 8 en 17 uur, inschrijven kan per halve dag via www.lichtervelde.be/blok-in-t-joc.