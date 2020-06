Struikgewas naast E403 vat vuur Alexander Haezebrouck

28 juni 2020

19u04 0 Lichtervelde Struikgewas in de berm langs de E403 in Lichtervelde in de richting van Brugge heeft zondagavond vuur gevat.

De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Toch ging een redelijke oppervlakte in vlammen op. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. “Het kan zelfontbranding zijn, maar evengoed heeft iemand hier een sigaret weggegooid”, zegt de brandweer. “Er staat ook een stevige wind, die de vlammen doet opflakkeren. Gelukkig is het dit maar, dat groeit wel terug.”