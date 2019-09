Station krijgt volledig nieuwe, grotere fietsenstalling Sam Vanacker

13 september 2019

15u59 0 Lichtervelde De huidige fietsenstalling naast het station van Lichtervelde verdwijnt en wordt door de NMBS vervangen door een volledig nieuwe, ruimere fietsenstalling. De werken gaan van start op 7 oktober en moeten tegen eind november afgerond zijn. Tot die tijd kunnen fietsers gebruik maken van een tijdelijke fietsenstalling in de Statiestraat.

In opdracht van de NMBS zal de bestaande, oude fietsenstalling worden afgebroken en plaats ruimen voor een modernere stalling met in totaal 280 plaatsen. “Dat zijn er 82 meer dan vandaag”, zegt mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V). “Niet alleen zal er meer plaats zijn tussen de fietsen, ook de stalling zelf zal minder afgesloten zijn van de straat en opener lijken, wat de sociale controle uiteraard ten goede komt. Nog op vlak van veiligheid hangen er nu al camera’s van de NMBS en bij de nieuwe stallingen zal dat ook het geval zijn.”

Tijdens de werken kunnen fietsers gebruik maken van een tijdelijke stalling op het grasveld in de Statiestraat, naast de uitgang van de spoorwegtunnel. In aanloop naar de start van de werken op 7 oktober zullen alle fietsen die in de stallingen staan gelabeld worden zodat de eigenaars ze tijdig kunnen verwijderen. Weesfietsen die alsnog achter zijn gebleven in de oude stallingen bij de start van de werken zullen worden verwijderd.