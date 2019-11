Statiestraat krijgt weer pop-upeindejaarswinkel Sam Vanacker

20 november 2019

13u38 0 Lichtervelde Voor het derde jaar op rij opent in december ‘Hello August Mini Market’ de deuren in de Statiestraat in Lichtervelde. De pop-upwinkel van onderneemster en grafisch ontwerpster Charlène Moulin verkoopt een selectie creaties en producten van vijftien verschillende Belgische ontwerpers en webshops.

“Elk jaar ontstaat er tijdens deze mooie periode van het jaar een vleugje magie in de winkel", zegt Charlène Moulin. De deelnemende ontwerpers en webshops zijn dit keer Purpose (Torhout), Goegezegd (Merelbeke), Designpark (Oostduinkerke) Otsepots (Bilzen), Clover Gin (Kalmthout), Joh Clothing (Belsele), Atelier Josephine (Puurs), Moon (Kortemark), Ella Marie (Ternat), Tus Atelier (Westouter), Made by Ellen (Wilrijk), Atmosfaere (Poperinge), Babstrakt (Harelbeke) en Studio Peloeze (Sint-Pauwels). Ook de postkaartjes en papierwaren van Hello August zijn vanzelfsprekend te vinden in de winkel.

De Mini Market in de Statiestraat 4 is open tussen 7 en 31 december. Op maandag, woensdag en zaterdag is de zaak open tussen 10 en 12 en tussen 13 en 18 uur. Op zondag kan je er terecht tussen 10 en 12 uur en op dinsdag 24 december en 31 december is de winkel ook open tussen 10 en 12 uur.