Stal vol stro en werkmateriaal uitgebrand op landbouwbedrijf: geen slachtoffers Hans Verbeke

09 juni 2019

16u15 7 Lichtervelde Langs de landelijke Kapellestraat in Lichtervelde is zondag op het landbouwbedrijf van Gabriel Velghe en Rosa Borra brand uitgebroken in een stal waar flink wat stro lag opgeslagen. De dieren waren op dat moment buiten. Een passant die alarm had geslagen, hielp nog wat materiaal uit de stal halen.

Het landbouwersechtpaar en hun zoon Wendy was zich van geen kwaad bewust toen zondagmorgen iets voor half negen een schijnbaar gehaaste man op het raam van hun woning kwam kloppen. “We hadden wat buiten gewerkt en waren amper tien minuten binnen, om het ontbijt te nemen”, zegt Rosa Borra. “We hadden de man zien stoppen, met zijn bestelwagen waarop publiciteit stond voor de verhuur van springkastelen. We dachten dat hij misschien verkeerd gereden was maar tot onze verrassing riep hij dat de stal in brand stond.” Het echtpaar belde de brandweer en repte zich met zoon Wendy naar buiten. “Samen met de man die ons verwittigd had en nog een passant die even later stopte, konden we nog wat werkmateriaal uit de stal redden. Het vuur verspreidde zich intussen razendsnel.”

Tankwagens bijgevraagd

De brandweer hoefde niet te zoeken naar de plaats van de brand. “Al van ver zagen we de vlammen uit het dak slaan”, zegt officier Dirk Delameilleure van de brandweerpost Lichtervelde. “Omdat er weinig druk op de waterleiding zat, beslisten we onmiddellijk om extra tanks op te roepen, van de posten Wingene en Ardooie. Later kwam vanuit Brugge nog een persluchtcontainer, zodat we ter plaatse onze persluchttoestellen konden bijvullen.” De brandweer slaagde erin om het woonhuis, op amper anderhalve meter van de stal, te vrijwaren. “Dat was onze eerste bekommernis”, zegt Delameilleure. “Pas toen we daarvoor het nodige gedaan hadden, concentreerden we ons op de brandende stal zelf.”

Konijnen net weggehaald

De koeien, schapen en geiten die normaal in de nu vernielde stal zitten, waren bij het uitbreken van de brand allemaal buiten. “En de konijnen die er normaal ook een plaats hebben, lieten we veertien dagen geleden slachten”, zegt Rosa Borra. “We mogen dus eigenlijk nog een beetje van geluk spreken.” De bewoners waren erg onder de indruk van de brand. “Het is schrikken als zoiets je overkomt. Maar we zijn iedereen dankbaar die geholpen heeft. Goddank brak de brand gisteren niet uit, toen er zoveel wind stond. Het zou allicht een heel ander verhaal geweest zijn.” Het parket van Brugge stelde geen deskundige aan. Een defect aan de elektrische voorziening ligt mogelijk aan de oorzaak van de brand. Het duurde tot na 15 uur vooraleer de laatste blussers weer in de kazerne waren. “Al het stro moest immers opengetrokken worden om in detail te blussen”, weet officier Dirk Delameilleure. “Anders loop je het risico dat er links of rechts nog iets blijft smeulen en voor je het weet, mag je terugkeren om nog eens te blussen.”