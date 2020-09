Sportieve eerste schooldag voor kinderen van ‘t Vlot Sam Vanacker

01 september 2020

10u17 2 Lichtervelde Voor de eerste schooldag pakte basisschool ‘t Vlot in Lichtervelde deze morgen uit met een bewegingsparcours op de speelplaats. De leerkrachten waren uitgedost als cheerleaders, trainers en scheidsrechters.

Bij het ontsmetten van de handen aan de poort werden ouders en kinderen bijzonder warm verwelkomd door een cheerleader, waarna de kinderen meteen enthousiast het parcours gingen verkennen met vriendjes en vriendinnetjes. “Dit is een heel speciale dag”, zegt directeur Geert Vantyghem. “Niets dan lachende gezichtjes. Zowel de kinderen zelf als het personeel zijn heel erg blij dat er terug leven op school is en dat we op volle kracht kunnen starten. Zelden heb ik zo genoten van een volle speelplaats.”