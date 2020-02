Spelers en bestuur KFC Lichtervelde gaan onder de hamer voor het goede doel Sam Vanacker

16 februari 2020

16u12 2 Lichtervelde Supportersclub Blauw-Wit Lichtervelde organiseert op 8 maart een spelersveiling in het cafetaria van het sportcentrum. Alle spelers en bestuursleden van de club gaan om de beurt onder de hamer. De hoogste bieders krijgen de spelers voor een uurtje en kunnen hen inschakelen voor klusjes.

“Traditioneel staan we met onze club op de kerstmarkt en we leggen uiteraard ook bussen in naar belangrijke wedstrijden op verplaatsing, maar nu gaan we een stapje verder met deze eerste spelersveiling voor het goede doel”, zegt bestuurslid Stefanie Devoogt. “Toen we het idee lanceerden, waren zowel de spelers als het bestuur meteen enthousiast. Op 8 maart gaan dertig mensen onder de hamer. Schepen Steven Bogaert neemt de taak van veilingmeester op zich.”

Hoe meer geboden wordt, hoe liever, want de opbrengst gaat naar De Koutershotters uit Kortemark, een voetbalploeg voor kinderen met een motorische beperking. “De keuze voor het goede doel was snel gemaakt, want we vinden dat voetbal een feest moet zijn voor iedereen. De spelertjes zijn alvast enthousiast", gaat Stefanie verder. “Ik ben ondertussen al drie keer op bezoek geweest bij De Koutershotters en telkens word ik met open armen ontvangen. Ze komen op 8 maart ook zelf naar Lichtervelde en zullen een wedstrijd spelen tegen de G-ploeg van Oostkamp.” De Koutershotters staan om 14 uur op het veld. De spelersveiling start om 17.30 uur.