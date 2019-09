Speelgoedwinkel SPADT ruilt pop-up voor permanente winkel: “Deze kans konden we niet laten liggen” Sam Vanacker

26 september 2019

15u09 2 Lichtervelde Het gaat snel voor Thessa Huys (34). In november 2018 opende de Lichterveldse aan het station een pop-upspeelgoedwinkeltje met de focus op advies en spelend leren. Dat winkeltje heropent op 5 oktober op een permanente locatie aan de parking van de Spar in de Statiestraat. De speelgoedwinkel wordt meteen ook vier keer zo groot.

“Eigenlijk hadden we zelf nooit gedacht dat het zo snel zou gaan”, zegt Thessa. “Maar zowel de webshop als de pop-up van SPADT doen het goed. Toen mijn man en ik in april toevallig zagen dat het oude pand van D-Medica naast de Spar was vrijgekomen, hebben we besloten de sprong te wagen. Het is een mooi pand en met 120 vierkante meter is het vier keer zo groot als de pop-up die we hadden aan het station. Een prima ligging en ruimte zat. Een kans die we niet konden laten liggen.”

Nieuw hoofdstuk

Thessa is psychologe van opleiding en werkte tien jaar met kinderen, onder andere bij het CLB. Tegelijk is ze gefascineerd door spelen en speelgoed. Al van jongs af aan verzamelt ze speelgoed uit de jaren ’70 en ’80. “In juli 2018 besloot ik die twee passies te combineren. Toen heb ik een webshop opgericht onder de noemer SPADT (een afkorting voor Speelgoed met Advies. De ‘t’ achteraan verwijst naar de voornaam van Thessa, nvdr). Onze webshop werd al snel een succes en op 2 november volgde de pop-upwinkel. Nu gaan we dus nog een stapje verder. Mijn man en ik zijn volop bezig met de inrichting en we doen zoveel mogelijk van het werk zelf. Het wordt even alle hens aan dek om alles op tijd klaar te krijgen, maar op 5 oktober breekt hoe dan ook een nieuw hoofdstuk aan voor SPADT.”

Op maat van het kind

SPADT verkoopt zowel educatief als gewoon speelgoed, al is de grootste troef van de zaak de ervaring van Thessa. “Ik kan scholen en kinderdagverblijven helpen met de juiste keuze van speelgoed, maar ook ouders met kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, kunnen bij mij terecht. Telkens zorg ik voor advies op maat van het kind. Het belang van spelen en speelgoed kan niet onderschat worden. Het blijft de basis van de ontwikkeling van elk kind.”

Thessa opent de nieuwe winkel op 5 oktober met hapjes en drankjes en elke klant krijgt een geschenkje. Meer info op de Facebookpagina van SPADT of www.spadt.be.