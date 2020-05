Smultoer Burgersgilde uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

18 mei 2020

14u01 1 Lichtervelde De negentiende editie van de jaarlijkse smultoer van De Burgersgilde, die normaal op zondag 28 juni had moeten plaatsvinden, is uitgesteld naar 2021.

De Smultoer is een vaste waarde voor heel veel Lichterveldenaars. Het gaat om een fietstocht van ongeveer dertig kilometer waarbij de fietsers op zes verschillende locaties langs de route getrakteerd worden op een van de zes gangen van een uitgebreid menu. De opbrengst gaat steevast naar een goed doel. “Door de ondertussen welbekende omstandigheden hebben we moeten beslissen om de toer te annuleren”, aldus Mario Schreel van de organiserende werkgroep. “We hopen met z’n allen dat we onze smultoer in juni 2021 opnieuw kunnen laten doorgaan en weer een mooie opbrengst kunnen realiseren voor het goede doel.”