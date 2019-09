Smultoer Burgersgilde levert 2.400 euro op voor vzw Het Ventiel Sam Vanacker

25 september 2019

13u43 0 Lichtervelde De achttiende editie van de jaarlijkse Smultoer van cultuurvereniging De Burgersgilde heeft 2.408,58 euro opgeleverd voor het goede doel. Vertegenwoordigers van vzw Het Ventiel kregen dinsdagavond de cheque overhandigd.

“We zijn blij dat we al voor de achttiende keer een mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen fietsen”, zegt Mario Schreel van de organiserende werkgroep. “Met veel liefde en met veel plezier schenken we dat dit jaar aan Het Ventiel. Dankzij deze vzw kunnen mensen met jongdementie even aan de dagelijkse sleur ontsnappen en samen met een buddy activiteiten beleven. Jongdementie is een onderwerp dat al te vaak onder de radar blijft en we zijn blij een financieel steentje te kunnen bijdragen.”