Shelsy (25) opent vrijdag ontbijt-en koffiehuis Babbelette in de Neerstraat Sam Vanacker

16 juli 2019

Aanstaande vrijdag opent Shelsy Wyffels (25) een nieuwe zaak in de Neerstraat. 'Babbelette' wordt een ontbijt-en koffiehuis. "Het aanbod op dat vlak in Lichtervelde is beperkt. Nergens vind je hier een goeie latte met een pannenkoekje. Dus dan brengen we daar zelf verandering in."

Shelsy is afkomstig van Moorslede en woont sinds oktober vorig jaar in de Neerstraat. “Lichtervelde is een fantastisch levendige gemeente, maar toen ik in februari met enkele vriendinnen een koffietje wou gaan drinken, merkten we dat het aanbod op dat vlak hier nog erg beperkt is. Nochtans houden we erg van een goeie latte machiatto met een pannenkoekje. Bij wijze van grap zei ik toen dat ik zelf een koffiehuis zou beginnen. Dat idee liet me niet los. Een paar weken later stond ik ‘s morgens op en besliste ik dat het nu of nooit was. Ik heb geen relatie en geen kinderen. Niets belette me om de sprong te wagen. Bovendien hou ik van sociaal contact.”

Shelsy ging praten met haar huisbaas en kreeg diens zegen om de leegstaande benedenverdieping van het pand - waar vroeger eethuis de Oude Steeg gevestigd was - om te toveren tot een koffiehuis. Ze zei haar job bij het onderwijs van Dominiek Savio op en de laatste maanden is ze volop bezig met de inrichting van de zaak. “Het is de laatste dagen wat racen tegen de klok, maar ik wou kost wat kost open gaan met de Margrietekermis. Die kans kon ik niet laten liggen. Speciaal voor de gelegenheid heb ik zelfs een extra groot terras voorzien. Nu alleen nog hopen op mooi weer.”

‘Babbelette’ is open van maandag tot zaterdag, telkens van 8.30 uur tot 17 uur.