Septemberkermis krijgt drie coronaproof activiteitenzones, geen publiek toegelaten in start-en aankomstzone koers Sam Vanacker

21 september 2020

16u54 1 Lichtervelde Er staat een heel bijzondere editie van de septemberkermis voor de deur. Om alles zo veilig mogelijk te doen verlopen hebben de gemeentelijke diensten de markt van Lichtervelde opgedeeld in drie zones, terwijl het Gildhofcomité ondertussen alles in gereedheid bracht voor de wielerwedstrijden.

Zoals eerder aangekondigd komt het Gildhofcomité met een coronaproof kermisdorp naar de markt. Die zone zal zich aan de kant van het gemeentehuis bevinden. Er komen tafels waar dezelfde regels gelden als bij de horecaterrassen. De bubbels mogen zoals bekend niet groter zijn dan tien. Wie zich in het Gildhofdorp verplaatst, moet een mondmasker op hebben. De zone met de eigenlijke kermiskramen (een kindermolen, visspel, lunapark en schietkraam) komt aan de kant van de Neerstraat. Er worden maximaal 75 personen binnen gelaten in die zone. Registratie en mondmaskerdracht is er verplicht voor iedereen boven de 12 jaar. Nog ter hoogte van de Neerstraat komt een fietsenstalling.

Geen publiek in Marktstraat

Het Gildhofdorp en de kermiszone worden doormidden gesneden door een wielerwedstrijdzone. De start en de aankomst liggen in de Marktstraat, net voor de Marktplaats dus, maar daar wordt geen publiek toegelaten. Het publiek kan wel van op de markt genieten van de doortochten van de wielerwedstrijden. Een doorsteek voor publiek is voorzien ter hoogte van de Torhoutstraat.

Ondertussen ligt ook het parcours van de wielerwedstrijden vast. Er wordt telkens via de Marktstraat, de Marktplaats, Hoogstraat, Potteriestraat, Zwevezelestraat, Ketelbuiserstraat, Surmontstraat, Statieplein, en Statiestraat terug naar de Marktstraat gefietst. Een ronde bedraagt 7,7 kilometer. De damesjeugd start op zaterdag 26 september om 14 uur, de juniors zijn aan de beurt om 16 uur. Op zondag 27 september zijn de wielertoeristen aan zet om 14 uur, het startschot voor de koers voor de nieuwelingen wordt om 16 uur gegeven.

