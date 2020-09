Septemberkermis krijgt coronaproof Gildhofdorp op de markt Sam Vanacker

02 september 2020

12u35 0 Lichtervelde Geen Margriete, geen avondmarkt en geen Omloop van het Houtland dit jaar, maar dankzij het Gildhofcomité valt er op 26 en 27 september ondanks corona toch heel wat te beleven op de septemberkermis. Niet alleen haalt het comité vier kermiskoersen naar de markt, er komt zelfs een coronaproof Gildhofdorp naast de kermiskramen.

Niet alleen zullen tijdens de septemberkermis een eendjeskraam, lunapark, schietkraam en draaimolen aanwezig zijn, uitzonderlijk verhuist het Gildhofcomité de jaarlijkse feestelijkheden van het Gildhofplein naar de markt. “Het voorstel om te verhuizen komt van onze voorzitter Wim Craeymeersch”, zegt John Maertens van het Gildhofcomité. “Zo hopen we de horeca een duwtje in de rug te geven. We zorgen voor een coronaproof Gildhofdorp met kraampjes waar de mensen kunnen genieten van een hapje en een drankje. Er zullen Boules de Berlin en éclairs te verkrijgen zijn van onze plaatselijke bakkers, maar ook andere lekkernijen van lokale handelaars.”

John geeft nog mee dat de vier wielerwedstrijden al bijna volzet zijn. “De wedstrijdhonger bij de renners is groot na maanden van stilstand. De Gildhofkoers is een van de enige vijf koersen die er zijn in september en de vraag is enorm. Bij de juniores staan zaterdag 150 deelnemers aan de start en zitten we al met een flinke wachtlijst. Ook bij de nieuwelingen op zondag is alles volzet en zitten we met een wachtlijst van bijna 70 namen.”

Kindertheater in De Schouw

Ook voor de kinderen staat er iets op het programma van de septemberkermis. De jeugdraad van Lichtervelde pakt uit met ‘kindertheater Splash’ in OC De Schouw. De voorstelling mikt op kinderen jonger dan 12 jaar. “We zijn nog volop bezig met de tribune te verdelen in bubbels, want sowieso zullen enkele jeugdverenigingen komen kijken”, weet jeugdconsulent Thijs Vangheluwe. “Al zijn ook ouders met kinderen uiteraard welkom, maar het aantal plaatsen zal beperkt zijn.”

Het volledige programma:

Zaterdag 26 september:

14 uur: Kindertheater voor kids tot en met 12 jaar in ‘OC De Schouw’

14 uur: Grote prijs ‘Café De Zwarte Leeuw’, wielerwedstrijd voor dames jeugd

16 uur: Grote prijs ‘ Thuisverpleging De Schakel’, wielerwedstrijd voor juniores

Zondag 27 september:

14 uur: Grote prijs ‘Andy Demeulenaere’, wielerwedstrijd voor wielertoeristen

16 uur: Grote prijs ‘Jerry Denys’, wielerwedstrijd voor nieuwelingen