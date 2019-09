Samana Lichtervelde viert vijftigste verjaardag SVR

12 september 2019

De Lichterveldse afdeling van Samana bestaat welgeteld vijftig jaar en dat jubileum werd uitgebreid gevierd. Recent werd de vereniging ontvangen op het gemeentehuis. Voorafgaand aan die feestelijke receptie was er een eucharistieviering in de kerk van Lichtervelde en nadien trok men naar OC De Schouw voor een feestmaaltijd. Samana - het vroegere ziekenzorg - verdedigt in Lichtervelde al een halve eeuw de belangen van chronisch zieken en hun mantelzorgers en organiseert ziekenbezoeken, uitstappen en vormingsnamiddagen.