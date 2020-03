Rusthuizen gaan massaal digitaal: bejaarden maken overal kennis met tablets, videochat en sociale media Sam Vanacker

18 maart 2020

09u57 4 Lichtervelde Door het coronavirus zetten woon-en zorgcentra overal versneld in op een sterke virtuele aanwezigheid. Woon-en zorgcentra die vroeger relatief weinig online postten, zetten alle zeilen bij. Facebookpagina’s worden bijna dagelijks upgedatet, tablets worden in huis gehaald en rusthuisbewoners maken massaal kennis met WhatsApp en Skype.

Woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke laat weten dat ze te bereiken zijn via WhatsApp op 0490/57.96.34. Foto’s of video’s, tekstboodschappen,.. Alles is welkom. Wie een bericht stuurt vermeld best voor of na de boodschap voor wie het bedoeld is. Het personeel zorgt dat de boodschap terecht komt en bezorgt ook een antwoord.

Ook in wzc ‘t Hof in Lichtervelde wordt volop virtueel gegaan. Op Facebook worden volop fotoverslagen gepost, terwijl ook voor het eerst een videochat in het leven geroepen werd. Een chatsessie aanvragen met een familielid kan via veerle.cools@ocmwlichtervelde.be. Brieven of pakketjes afgeven kan door ze op het bankje aan de ingang achter te laten.

In Sint-Remigius in Pittem werden op alle afdelingen tablets voorzien zodat bewoners kunnen facetimen, whatsappen of skypen met hun familie. Brieven en tekeningen kunnen in de brievenbus gestopt worden en voor de familieleden die was, post of lekkers komen brengen is er een sas gemaakt. Een afspraak maken om te chatten kan via 051/61.00.60. Updates zijn te vinden op de Facebookpagina van het OCMW van Pittem.

Ook in wzc Amphora in Wingene wordt de virtuele kaart getrokken. Zo werd er dinsdag nog een fotocollage op de facebookpagina geplaatst waarbij bewoners hun groetjes overmaken aan de familie thuis.

In woon- en zorgcentrum Ter Linde in Gits werd een digitale werkgroep in het leven geroepen die voor dagelijkse updates zorgt op de facebookpagina van het wzc. Zo wil het personeel de familie beter op de hoogte houden van het reilen en zeilen op de campus. Wie wil videochatten, elkaar door het raam wil zien of een telefonisch praatje wil maken kan een afspraak maken op 051/26.14.14.

