Rusthuis ’t Hof motiveert bewoners om te drinken met drankkaarten Sam Vanacker

10 augustus 2020

17u13 0 Lichtervelde Rusthuis ’t Hof in Lichtervelde gooit drankkaarten in de strijd tegen de hittegolf. O p die kaarten laten de bewoners het aantal glazen water afstempelen dat ze tijdens de dag drinken. “Het helpt onze bewoners te motiveren om te drinken.”

Het systeem heeft wat weg van de traditionele zuipkaarten die vooral op fuiven gebruikt worden. Al kun je er in ’t Hof geen pintjes mee kopen. “Onze ergotherapeute Veerle Cools vond het idee online”, legt directeur Koen Ramboer uit. “We willen dat onze bewoners voldoende water drinken in deze hitte en zo zorgen we voor wat extra motivatie. Er kan zelfs een kleine beloning aan gekoppeld worden wanneer de kaart vol is. De kaarten zijn pas geïntroduceerd, maar ze worden netjes ingevuld door veel bewoners. Let wel, het gaat om onze meer actieve bewoners, niet om onze bewoners met dementie. Het is niet omdat je nog actief bent dat je niet kunt vergeten te drinken.”

Los van de nieuwe drankkaarten is in ’t Hof al sinds het begin van de hittegolf een hitteplan van kracht. “We doen er alles aan om onze bewoners van vocht te voorzien, onder verschillende vormen. Zo verdelen we ijs, yoghurt en fruit. Verder proberen we de ruimtes zo koel mogelijk te houden en letten er op dat iedereen lichte kleding draagt.”