Rookmelders wekken bewoners bij brand in flat VHS

09 september 2019

18u51 0 Lichtervelde Vier bewoners van een klein appartementsgebouw in de Vredestraat in Lichtervelde - het verbindingsstraatje tussen de Statiestraat en de Marktstraat - zijn zondagavond laat geëvacueerd nadat brand was uitgebroken in één van de flats.

Oorzaak was allicht een kortsluiting aan een microgolfoven in het appartement van een alleenstaande vrouw. Die had de microgolfoven in kwestie zondag niet eens gebruikt. Maar ’s avonds raakte het ding dus oververhit en ontstond er brand. De rookmelders in het gebouw functioneerden zoals het hoorde, zodat iedereen op tijd buiten was. De brandweer had de situatie snel onder controle. De schade bleef beperkt en het gebouw werd verlucht.