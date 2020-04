Rood-witte vlaggen sieren straatbeeld Sam Vanacker

16 april 2020

16u52 0 Lichtervelde Op de markt, aan het station, in de Zwevezelestraat en in de Koolskampstraat wapperen sinds donderdag witte vlaggen met rode harten, vergezeld van de tekst ‘Bedankt’. Met de vlaggen wil het gemeentebestuur iedereen een hart onder riem steken.

Als de lente haar intrede doet hangt de gemeente traditioneel de vlaggen met het logo ‘Lichtervelde Leeft’ in het straatbeeld, maar dit keer werden andere vlaggen gekozen. “We kozen vlaggen die iedereen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode. Voor mensen van de zorg, mantelzorgers, mensen die verder werken, de mensen in de stationsbuurt en op vele andere plaatsen die op een veilige manier klappen, mensen die op de stoep tekenen, mensen die thuis fitnessen, mensen die – al dan niet alleen – in hun kot blijven. De vlaggen hangen er voor iedereen. Lichtervelde leeft nu misschien in z’n kot, maar Lichtervelde zorgt nu des te meer.”