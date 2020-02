Rommelmarkt van vzw ‘t Jong Spoor in OC De Schouw Sam Vanacker

27 februari 2020

15u54 0 Lichtervelde Drie ondernemende zussen organiseren komend weekend al voor de derde keer een indoor rommelmarkt in OC De Schouw. Jelle, Eva en Liese Pollet van vzw ‘t Jong Spoor strikten voor deze editie dertig standhouders.

“Elk jaar leren we opnieuw uit de vorige ervaring”, zegt Eva. “Zo hebben we gezorgd voor een nieuwe indeling die praktischer zal zijn voor zowel de standhouders als voor de bezoekers. De volledige foyer en de grote zaal zullen bezet worden. Verder zorgen we ook voor een hapje en een drankje, met taart, soep, warme chocomelk, thee, koffie, streekbiertjes en croques.”

De rommelmarkt is open op zaterdag 29 februari tussen 8 uur en 17 uur, op zondag 1 maart kan je er terecht tussen 8 uur en 16 uur. Volwassenen betalen 1,5 euro toegangsgeld, kinderen jonger dan 12 komen er gratis in. Parkeren kan aan de achterkant van De Schouw.