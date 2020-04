Rolstoelgebruiker Nicolas (44) in de rij aan het containerpark: “Ik maak me graag nuttig” Sam Vanacker

07 april 2020

10u47 0 Lichtervelde Aan het containerpark van Lichtervelde was het deze morgen aanschuiven geblazen. Rolstoelgebruiker Nicolas Sergeant was veruit de meest opvallende verschijning in de rij. Meer dan drie borstelstokken, een oude bloempot en een rol papier had hij niet bij. “Een mens moet toch eens buiten kunnen komen, niet? Bovendien woon ik in de buurt.”



Het recyclagepark van Lichtervelde opende dinsdag de deuren om 9.30 uur. Uitzonderlijk, want op dinsdag is het park normaal gesloten. Met het oog op een flinke toestroom werd er in de Koolskampstraat voor een aparte aanschuifstrook gezorgd, terwijl de politie een oogje in het zeil hield. Net voor de poorten open gingen stonden er vijftien volgeladen wagens in de rij. En één elektrische rolstoel.

Nicolas (44) is geboren met een beperking, maar dat belette hem niet om een zelfstandig leven op te bouwen. Hij is gehuwd en woont samen met zijn vrouw in de Processieweg in Lichtervelde. “Of het om een dringend bezoek gaat? Gisteren heb ik voor alle zekerheid even gebeld naar de gemeente. Er wordt geen betalende fractie aanvaard op het recyclagepark, maar dat heb ik ook niet bij, dus is er geen probleem. Ik vind dat we al lang genoeg thuis opgesloten zitten. Normaal gaan mijn vrouw en ik regelmatig eens met de trein naar Brugge of naar de kust, maar door de coronamaatregelen zit dat er niet meer in. Ik heb twintig minuten staan aanschuiven, maar erg vind ik dat helemaal niet. Een mens moet eens buiten kunnen komen, niet?”

Nuttig

Nicolas vertelt dat hij alle begrip heeft voor de coronamaatregelen, maar dat ze het leven voor personen met een beperking er niet makkelijker op maken. “Eten maken of poetsen zit er sowieso niet in thuis voor mij. Normaal doe ik wel het papierwerk en de boodschappen, maar nu moet er mij bij de boodschappen iemand helpen om met handschoenen aan alles netjes in de winkelkar te leggen, dus dat is ook moeilijker geworden. Ik ben nogal praktisch aangelegd en door zelf naar het containerpark te gaan maak ik me ten minste nuttig. Alle begrip voor de maatregelen, maar ik hoop dat deze situatie niet te lang meer aansleept.”