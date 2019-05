Roger en Alice vieren 65 jaar huwelijksgeluk Sam Vanacker

30 mei 2019

Roger Geerlandt (88) en Alice Packet (89) gaven elkaar het jawoord op 10 juni 1954 en vieren dit jaar hun briljanten huwelijksjubileum.

Voor die bijzondere gelegenheid werden ze in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur in dienstencentrum De Ploeg. Roger werd geboren in Ledegem maar verhuisde op zijn tweede al naar Lichtervelde. Hij leerde Alice kennen in café De Vrede. Roger werkte tijdens zijn actieve leven als garnierder, terwijl Alice 25 jaar in het rusthuis werkte. Het koppel heeft één zoon, José.