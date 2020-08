Rock Piratos krijgt coronaproof editie met Gene Thomas, Bun en Id!ots Sam Vanacker

27 augustus 2020

17u11 0 Lichtervelde Rock Piratos, het jaarlijkse muziekfestival van café De Piraat in Lichtervelde, heeft groen licht gekregen. Een maand later dan gepland staan op 18, 19 en 20 september onder andere !diots en Gene Thomas in de tuin van het café van Sander Haeghebaert. Door de coronamaatregelen zijn er maar zeventig zittende toeschouwers per dag toegelaten.

Oorspronkelijk stond de corona-editie van Rock Piratos gepland op 7 en 8 augustus. Het festival werd bewust voor het eerst over twee dagen gespreid om het publiek beperkt te houden. Als headliners wist Sander toen al Gene Thomas, Id!ots en Bun te strikken. Maar door het verbod op evenementen in augustus werd het evenement afgelast. Nu de maatregelen versoepeld zijn, kan Rock Piratos toch nog doorgaan. Er is zelfs een derde festivaldag bij gekomen. “Het publiek zal beperkt zijn en daarom zijn ook de ticketprijzen wat hoger dan anders, maar daar is begrip voor”, zegt Sander. “Ik ben vooral blij dat het gemeentebestuur het motto van onze gemeente (Lichtervelde Leeft, nvdr) eer aandoet. Bovendien droomde ik al langer van een meerdaags festival. Zo kun je makkelijker een breder publiek bereiken. Bij eerdere edities van Rock Piratos gebeurde het ook dat er twee optredens tegelijk bezig waren en dan zie je ook dat het publiek zich splitst. Ik krijg regelmatig te horen dat Gene Thomas een vreemde keuze is voor een rockfestival, maar Milk Inc. stond toch ook op Werchter, niet?”

Na Gene Thomas en The Lovebirds op vrijdagavond is het zaterdag de beurt aan Bun en Idiots. Voor Bun, het alter ego van singer-songwriter Brecht Vanvyaene, wordt het optreden een thuismatch. “Het wordt pas zijn tweede live optreden met een full band”, weet Sander. “Bun is volop bezig met doorbreken en is steeds vaker op StuBru te horen. Zo’n talent van eigen bodem geef ik met veel plezier een plaats op Rock Piratos. Ook met Idiots, de band rond Luc Dufourmont, ben ik bijzonder tevreden. Bovendien is de honger naar een live optreden bij iedereen groot na de lockdown.” Op zondag ten slotte gaat Rock Piratos voor een optreden van het Akoestisch Ei, met Mario Schreel en Jan Bruynooghe in de rangen, Arne Demets & Bert Descamps en Pancrase & Friends als afsluiter.

Tickets voor Rock Piratos kosten 25 euro per festivaldag. Combitickets zijn er niet om iedereen de kans te geven een dag mee te pikken. Tickets bestellen kan in café De Piraat. Wie bestelt, moet ook de dag en het aantal personen doorgeven. De volledige line-up is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.