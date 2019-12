Renovatie toren en voorgevel kerk Lichtervelde zit erop: “Er waren mensen die hier niet wilden trouwen omwille van de stelling” Sam Vanacker

19 december 2019

14u20 8 Lichtervelde De stelling die sinds mei tegen de gevel van de kerk van Lichtervelde stond, is weg. De werken aan de kerktoren en aan de voorgevel zitten erop. Het gaat om een investering van 345.000 euro, al is er wel nog een tweede renovatiegolf op komst. Vanaf 2023 wordt ook de rest van de buitenkant van de kerk aangepakt.

Het was al van de jaren ’90 geleden dat de buitenkant van de kerk nog gerenoveerd werd en al sinds 2015 vielen er bij stormen regelmatig brokstukken naar beneden, waarna er een kap geplaatst werd over de inkom. In mei van dit jaar kwam er een stelling tegen de voorgevel. “Eind jaren ’90 werden de voegen aan de buitenkant nog vernieuwd, maar toen de aannemer aan de slag ging, bleek onze kerk een stuk zieker dan we hadden verwacht”, zegt burgemeester Ria Beeuwaert-Pattyn (CD&V). “De werken zijn echter zonder incidenten verlopen. Sommigen hebben door de stelling wel wat op hun tanden moeten bijten, maar het resultaat mag gezien worden. Al waren er wel een paar mensen die niet wilden trouwen in de kerk omwille van de stelling.”

Meer nieuwe stenen nodig dan verwacht

“Bij het uitslijpen van de voegen vielen de oude stenen er op sommige plaatsen meteen uit. Water kon op verschillende plaatsen binnensijpelen en het metselwerk was in slechte staat, vooral boven de inkom. Een deel van de voorgevel dreigde op het kerkplein te vallen en we hadden meer nieuwe stenen nodig dan we gedacht hadden”, zegt architect Thierry Logier. “De kapotte stenen zijn vervangen, het metselwerk aan de hoektorens en de gevel is vernieuwd en rond de kerktoren werd een deel van de witsteen hersteld, terwijl ook de horlogeplaat opgeknapt is. Verder werden de glasramen extra beveiligd met een rooster en de stookruimte heeft brandwerende platen.”

Alles samen gaat het om een investering van 345.000 euro, waarbij dertig procent van de werken gesubsidieerd werd door de Vlaamse Gemeenschap. Maar het grootste deel van de werken moet nog komen. “Nu wordt de procedure in gang gezet voor de tweede en laatste fase van de renovatie”, weet de burgemeester. “Daarbij zullen de zijkanten en de achterkant van de kerk aangepakt worden. Dat zal vermoedelijk voor de tweede helft van deze legislatuur zijn.”