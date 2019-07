Regenweer deert dancefestival Socks ’n Sandals niet CDR

28 juli 2019

15u08 0 Lichtervelde Wie geen tickets voor Tomorrowland wist te bemachtigen, kon zaterdag naar Socks ’n Sandals in de tuin van OC De Schouw. Het gratis dancefestival was ondertussen al aan z’n zesde editie toe en mocht uitpakken met diverse nationale en internationale namen als Niels Feijen en Miguel Bastida.

De weersvoorspellingen zaten niet mee en om te voorkomen dat Socks ’n Sandals op een flop zou uitdraaien, namen de organisatoren de nodige voorzorgen. “We hadden eigenlijk een totaal andere opstelling voorzien, maar daags voor het festival hebben we dat door het weer compleet moeten herbekijken”, vertelt Simon Dejonghe. “Boven onze dansvloer buiten voorzagen we een overkapping en dankzij jeugdschepen Steven Bogaert (CD&V) konden we een bergruimte van OC De Schouw openstellen als chill out.” Die ingrepen hadden succes. “We klokten af op zo’n 300 aanwezigen. Dat is evenveel als de vorige edities toen we niet te kampen hadden met regenweer. Een succes dus”, aldus Simon. Dat er een zevende editie van Socks ’n Sandals komt, is nu al zeker, maar of er in 2020 opnieuw een winterse editie komt, is voorlopig nog onduidelijk.