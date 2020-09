Radio Lichtervelde krijgt heruitzending wegens technische problemen Sam Vanacker

18 september 2020

09u39 0 Lichtervelde Wie vorig weekend Wie vorig weekend Radio Lichtervelde gemist heeft, krijgt dit weekend een herkansing. Het integrale tweedaagse radioprogramma dat vorig weekend opgenomen werd in de mobiele radiostudio aan de ast in de Weststraat, wordt op zaterdag en zondag heruitgezonden.

Al bij de start van de uitzending vorige zaterdag bleek dat lang niet alle Lichterveldenaars erin slaagden om het programma live te beluisteren. De ontvangst was niet overal even duidelijk, terwijl het programma online onvindbaar was. Sommigen haalden uiteindelijk oude radio’s boven of maakten zelfs speciaal een autoritje om te kunnen luisteren. Ter compensatie voor die technische problemen zal Radio Lichtervelde heruitgezonden worden op zaterdag 19 en zondag 20 september, telkens tussen 10 en 18 uur, dit keer op 102.7 FM en online via Radio Brugs Ommeland.