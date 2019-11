Project met fiets- en wandelroute wil chicoreiverleden Lichtervelde bekender maken Valentijn Dumoulein

17 november 2019

17u30 1 Lichtervelde Chicorei heeft in Lichtervelde lange tijd een belangrijke rol gespeeld. Dat verleden willen het lokale jumelagecomité en zijn Noord-Franse tegenhanger Communauté de communes de la région d’Audruicq (CCRA) nu blijvend herinneren met onder andere een website en -docu, naslagwerk en een fiets- en wandelroute.

Heel wat Lichterveldse landbouwers kweekten chicorei en tijdens de hoogdagen van die teelt telde de gemeente vijftig asten of droogovens. Ook voor de seizoenarbeid in Noord-Frankrijk was het drogen van cichorei belangrijk. “Binnen een eerste luik is gekozen om een tweetalige website te ontwikkelen”, vertelt Hans Delameilleure van het jumelagecomité. “De site http://museO;audruicq-lichtervelde.eu is een platform waar alle mogelijke documenten, foto’s, filmpjes rond cichorei, asten en astemannen te raadplegen zijn. Een digitaal archief dat de bezoeker uitnodigt om verder op ontdekking te gaan. We zien het als een virtueel museum waar al die schatten perfect geordend zijn.”

Een tweede luik omvat de uitbouw van toerisme in de twee regio’s. “In Lichtervelde is een cichorei wandeling en dito fietsroute uitgewerkt, gebruik makend van de nieuwste apps”, aldus Hans. “De fietsroute bedraagt 55 kilometer en start aan de kerk. Ze rijdt ook door Gits, Roeselare, Kachtem, Ardooie en Pittem, met onderweg info over astenbouwers, een chicoreibranderij en een -markt. De wandelroute bedraagt 8 kilometer, met een verkorte route van 6 kilometer voor buggy’s en rolwagens. Ook de ast van Marc Cappelle in de Weststraat, nu verbouwd tot woonhuis, is in de route opgenomen.De officiële opening staat gepland voor april 2020. Er verschijnen ook nieuwe erfgoedborden, waarvan de twee eerste aan de ast van de kinderboerderij zullen komen.”

Het project kon gerealiseerd worden met financiële steun van BIE-TERF, Westtoer en Interreg.