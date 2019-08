Probleem met bovenleidingen in Lichtervelde opgelost Bart Boterman en Alexander Haezebrouck kv

25 augustus 2019

05u58

Bron: eigen berichtgeving, Belga 22 Lichtervelde In totaal zijn gistermiddag zo’n 600 treinreizigers geëvacueerd uit twee treinen die in Lichtervelde en Loppem stil kwamen te staan. Oorzaak was een incident met de bovenleidingen in Lichtervelde. “Alle reizigers werden begeleid naar bussen om hun reis verder te zetten. Er vielen geen gewonden”, zegt woordvoerder Thomas Baecken van Infrabel. Vannacht om 4.15 uur was het probleem opgelost.

Een trein die gisteren vanuit Zaventem over Kortrijk richting Oostende reed, kwam tot stilstand in Loppem. Daarop zaten zo’n 500 treinreizigers, die meer dan een uur vast zaten op de trein. Ook de airco was uitgevallen en de temperatuur begon op te lopen. Zij werden via een bedrijventerrein naast de snelweg begeleid naar bussen om hun reis richting Oostende verder te zetten via het station van Brugge. Het Rode Kruis, politie en brandweer hielpen de reizigers met uitstappen. Er werd ook water en koekjes uitgedeeld.

In Loppem gestrande trein mogelijk oorzaak

Een tweede trein die vanuit Kortrijk naar Brugge reed, kwam net voorbij het station in Lichtervelde tot stilstand. Daaruit werden zo’n 100 treinreizigers geëvacueerd en naar het station van Lichtervelde gebracht. “De oorzaak is op dit moment nog onduidelijk”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. “Wel is er schade aan de bovenleiding in Lichtervelde. Die is naar beneden gekomen. We hebben ook gemerkt dat tijdens de doorgang van de trein die is gestrand in Loppem, de stroomafnemer voor een uitschakeling heeft gezorgd. Mogelijk heeft die stroomafnemer de bovenleiding in Lichtervelde naar beneden getrokken, dat wordt momenteel onderzocht.”

Infrastructuurbeheerder Infrabel slaagde er vannacht in om alle schade te herstellen. De eerste treinen zullen vanochtend zonder problemen kunnen rijden, aldus Thomas Baeken.

Heibel op hete trein

Vooral op de trein die strandde in Loppem was er heibel. Een reiziger kreeg het op zijn heupen door het lange wachten en besloot een raampje in te slaan met een noodhamer. Hij werd tegengehouden door het treinpersoneel, maar er zit nu wel een gat in het raam. “We hebben toch meer dan een uur moeten wachten, maar al bij al viel dat mee. Net toen het echt heet begon te worden, zijn we van de trein gemogen. Er waren wel al veel mensen aan het zweten en sommigen voelden zich ongemakkelijk worden. Maar we zijn wel goed geholpen door de brandweer en het Rode Kruis”, vertelt Shirley Vanderstraeten (47) uit Izegem. Ze heeft nog haar man Mike (48) en drie jonge kindjes bij zich.

“Ik ben onthaalmoeder en had Yanina (5), Amber (4) en Gabrielle (5) beloofd om eens samen naar zee te gaan. Vandaag was het zover, maar onze trip verliep toch anders dan gepland”, aldus Shirley. “Maar het zijn heel brave kindjes. Ze hebben zich erg flink gedragen op de trein”, besluit ze. Een groepje vrouwen uit Zwevegem had een vrijgezellenweekend gepland in Oostende en strandde eveneens in Loppem. “We laten het niet aan ons hart komen. Zo lang we samen zijn en plezier maken, kan er weinig fout lopen dit weekend. Een gestrande trein zal daar niets aan veranderen”, vertelt Siri Kan (37) uit Zwevegem, die binnenkort gaat trouwen.