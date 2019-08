Positieve evaluatie voor Vijverkaffee ondanks tegenvallend weer CDR

18 augustus 2019

Met onder meer een initiatie suppen of stand up paddle boarding is de zesde editie van het Vijverkaffee, de pop-up zomerbar aan de oevers van Papes Putten, afgesloten. Tien dagen lang kon je er zomeren, al zat het weer de organisatoren niet echt mee. “In tegenstelling tot de vorige zonnige edities was het weer deze keer absoluut heel wat minder”, evalueert Jeroen Missinne. “Maar net dankzij die vorige edities hadden we al meer plekjes waar men in het droge kon zitten: onder paraplu’s en in onze tent. Er was inderdaad minder volk dan voorheen, maar het zijn de diehard Vijverkaffeegangers die ons redden. We moesten trouwens ook geen enkele activiteit annuleren door het tegenvallende weer. Globaal zijn we echt wel tevreden. Het Vijverkaffee was opnieuw super tof met onder meer een heel gezellige comedyavond en ongeziene sfeer tijdens een bluesconcertje. We moeten nog wel evalueren, maar de goesting voor een zevende editie is er zeker.”