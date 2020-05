POER doet het volledig lokaal en verwerkt tien Lichterveldse handelaars in één menu Sam Vanacker

15 mei 2020

12u50 3 Lichtervelde Klaas Devriendt en Kim Decock, Klaas Devriendt en Kim Decock, die begin november restaurant POER openden in Lichtervelde en sinds de lockdown meteen overschakelden op een afhaalformule, lanceren een afhaalmenu met uitsluitend lokale ingrediënten. Alles, van het aperitief tot en met het dessert, komt uit Lichtervelde.

Voor het ‘100% Lichtervelde menu’ doet POER een beroep op negen lokale handelaars. Tel gerust even mee. Als aperitief is er de picon vin blanc van De Gouden Appel, het voorgerecht is gemaakt met producten van hoeveslagerij Het Merelhof en met groenten en fruit van Joost & Carine, bij het hoofdgerecht wordt naast het vlees van het Merelhof ook de kaas van Kaas Manil en het Piro-bier van Bevernagie gebruikt. Het dessert is dan weer gemaakt met aardbeien van Van Houcke, yoghurt van de Bossneppe en chocolade van Ganache. De aangepaste wijnen ten slotte komen van wijnen Tezauro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het voorstel voor het menu komt eigenlijk van Pieter Coussement van Lichtervelde Koopt Lokaal (het platform op Facebook dat de lokale handelaars bundelt , nvdr). Hij opperde dat het voor jonge starters zoals wij niet eenvoudig moest zijn en hij kwam met het idee om de krachten te bundelen en een menu met lokale producten uit te werken. Een andere manier van werken aangezien Kim in veel gevallen al jaren met dezelfde leveranciers werkt, maar we zagen het idee meteen zitten. Lokaal kopen wordt terecht in de kijker gezet en het mooie aan dit concept is dat je eigenlijk met één aankoop tien lokale handelaars steunt. Qua solidariteit kan dat tellen. De eerste bestellingen zijn al binnen en ik ben deze morgen zelf de ingrediënten gaan halen in Lichtervelde.”

Het ‘100% Lichtervelde menu’ van POER kost 36 euro en kan sinds vrijdag besteld worden op www.restaurantpoer.be. Afhalen kan zeven dagen op zeven.