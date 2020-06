Podium C. start met Musical Academy voor kinderen en jongeren Sam Vanacker

29 juni 2020

16u10 0 Lichtervelde Vzw Podium C., Vzw Podium C., die in maart een broadwaymusical op de planken had willen brengen , heeft tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. In september lanceert de Lichterveldse vzw een musicalopleiding voor jongeren, terwijl de afgelaste voorstellingen van Avenue Q in november hernomen worden. Ondertussen staat een tweede musical in de steigers.

“De première van Avenue Q stond gepland op vrijdag 13 maart. Decor, klank, licht, alles stond klaar in de zaal van Place2Party toen de lockdown aangekondigd werd. In de plaats van het stuk op te voeren, hebben we die dag alles terug moeten afbreken”, zucht Stephanie Caset van Podium C.. “Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten en op 22, 26 en 27 november hernemen we de voorstellingen van Avenue Q, hopelijk voor een volle zaal. Tegelijk zijn we nu al aan het repeteren voor ‘Oosterse Nacht’, een nieuwe spektakelmusical die we in februari 2021 op de planken willen brengen in OC De Schouw. Daarbij zit ik zelf terug in de regiestoel.”

Nog nieuw is dat Podium C. resoluut de kaart van musicalopleidingen voor jongeren trekt. Enerzijds is er op 24, 25 en 26 augustus een driedaagse zomerstage waarbij Podium C. dertig kinderen de kans geeft om zelf een een korte musical in elkaar te steken. Die korte musical wordt dan op het einde van de stage aan de ouders getoond. Maar in september gaat Stephanie nog een stapje verder met de opleiding Musical Academy, een traject dat een volledig schooljaar loopt, telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

“In onze Musical Academy is plaats voor 25 kinderen. Bedoeling is om het individueel talent van de kinderen te stimuleren. Zo willen we iedereen z’n eigen interesses verder laten uitbouwen, maar tegelijk ook laten proeven van iets nieuws”, gaat Stephanie verder. Zelf neemt ze de lessen dans en performance voor haar rekening. “Simon Defrancq zal het team leiden op gebied van regie en scenario en Friedel Declercq neemt zang en woord voor haar rekening. We mikken op kinderen tussen 8 en 15 jaar en op het einde van het jaar brengen we alles uiteraard samen in een grote musicalvoorstelling. Alle kinderen die deelnemen aan de Academy krijgen trouwens ook de kans om mee te werken aan toekomstige musicals van Podium C.”

Meer info is te vinden op www.podium-c.com.