Exclusief voor abonnees Podium C. brengt Broadway naar Lichtervelde: “Onze musical lijkt op Sesamstraat, maar dan voor volwassenen” Sam Vanacker

16 januari 2020

15u29 12 Lichtervelde Vijftien jonge acteurs en muzikanten brengen onder leiding van Willem Dekiere en Stephanie Caset op 13 en 15 maart de broadwaymusical ‘Avenue Q’ tot leven in discotheek Place2Party. De musical wordt het eerste wapenfeit van vzw Podium C., terwijl het voor Willem om zijn regiedebuut gaat.

Stephanie Caset (27) werkt in de gelijknamige Lichterveldse motorwinkel en bouwde ondanks haar jonge leeftijd al veel ervaring in de theatersector op. Ze werkte al vaak als regisseur aan verschillende projecten, maar sinds ze in de zomer van 2019 vzw Podium C. oprichtte, is ze nu ook producer. En ze heeft niet stilgezeten sinds de start van dat project. Ze sloeg de handen in elkaar met regisseur Willem Dekiere en samen organiseerden ze audities. Dezer dagen repeteren er in de kelder van motorwinkel Caset twee keer per week vijftien jonge acteurs en muzikanten voor Avenue Q. Dat is een broadwaymusical met poppen, bedoeld voor een publiek ouder dan 16 jaar. De locatie van de opvoeringen werd lange tijd geheim gehouden, maar nu is bekend dat er zal gespeeld worden in discotheek Place2party.

