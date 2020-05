Plannen voor eetcafé met winkel lopen vertraging op, maar Neerstraat 12 opent nu al webshop Sam Vanacker

20 mei 2020

13u50 2 Lichtervelde Er is alweer een nieuwe horecazaak op komst in Lichtervelde. Joke Van Doorne en haar man Bart Vanmaele hebben grootse plannen met het pand van de voormalige krantenwinkel Paperclip. Het koppel had gehoopt tegen eind dit jaar een ecologisch eetcafé en een winkel te openen, maar door de coronacrisis liep dat plan vertraging op. Sinds vandaag kan je het aanbod echter wel al online vinden.

Joke (36) en Bart (38) kochten in maart vorig jaar het leegstaande pand in de Neerstraat 12. “We droomden allebei al langer van een eigen zaak. Bart wou iets doen met horeca, ik wou een eigen winkeltje”, vertelt Joke. “Toevallig stootten we een jaar of vier geleden op reis in Engeland op een cafeetje waar de twee zaken gecombineerd werden. Sindsdien heeft het idee ons eigenlijk nooit meer losgelaten. In een opwelling hebben we toen de Neerstraat 12 gekocht. Op drie dagen tijd was de zaak beklonken.”

Qua inrichting gaan voor een huiselijke, gezinsvriendelijke sfeer met een ruime speelhoek voor de kindjes en onze gerechtjes krijgen een veganistische toets Bart Vanmaele

Er is wel nog wat werk aan de winkel. “Aan de buitenkant moeten er grotere ramen komen zodat er meer licht binnen komt”, gaat Bart verder. “Qua inrichting gaan voor een huiselijke, gezinsvriendelijke sfeer met een ruime speelhoek voor de kindjes en de gerechtjes krijgen een veganistische toets. We zijn zelf geen vegetariërs, maar we letten wel op onze ecologische voetafdruk. En uit ervaring weten we dat het voor sommige koppels niet eenvoudig is om veganistische schotels te vinden in onze streek.”

Naam nog even geheim

“We geloven in het concept en in Lichtervelde is er zeker ook nog ruimte voor. Oorspronkelijk hoopten we eind dit jaar te kunnen openen, maar door de coronacrisis liggen de werken stil. Nu mikken we op de lente van 2021. We blijven allebei werken en zouden telkens op woensdag en op vrijdag willen openen, mogelijk aangevuld met maandelijkse thema-avonden zoals een quizavond of dergelijke. Laat ons ook nog even meegeven dat Neerstraat 12 louter een werktitel voor de zaak is. We hebben een naam in gedachten, maar die houden we liever nog even geheim.”

Online wel al open

Het is dus nog even geduld hebben voor de fysieke opening, maar het aanbod van de winkel van Joke en Bart kan staat nu al online. “Een webshop was niet van meet af aan de bedoeling, maar ik ben een van de beheerders van het platform Lichtervelde Koopt Lokaal en zo ontstond het idee om nu al een virtuele winkel op poten te zetten. Op www.neerstraat12.be staan onder andere ecologische zeep, rietjes, flessen en sponsjes. Allemaal dingen die straks ook in het eetcafé te koop zullen zijn. We leveren gratis aan huis.”