Plannen voor drie appartementsgebouwen op domein ‘t Eilandje Sam Vanacker

19 juli 2019

19u17 0 Lichtervelde De eigenaars van villa ‘t Eilandje hebben plannen om drie appartementsblokken te laten optrekken aan de achterkant van de villa, aan de kant van de Damwegel. Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag is vrijdag gestart. Op 13 augustus is er een infovergadering over de plannen.

De villa tussen de Astridlaan en de Damwegel staat al sinds 2009 op de lijst van bouwkundig erfgoed en werd recent nog compleet gerenoveerd door de familie Debaillie. Van een afbraak van de villa is overigens geen sprake, al willen de eigenaars in de tuin van de villa drie meergezinswoningen laten optrekken. Alles samen zouden die appartementsblokken twintig wooneenheden bevatten. In de plannen is ook sprake van twintig bovengrondse parkeerplaatsen voor bewoners en nog eens dertien parkeerplaatsen voor de bezoekers. Het terrein zou ontsloten worden aan de kant van de Damwegel, waar op dit moment nog een ommuurde boomgaard is.

Opmerkelijk is dat het private terrein in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lichtervelde aangeduid staat als ‘te ontwikkelen groene long’, terwijl er tijdens het verkiezingsdebat eind 2018 ook al naar verwezen werd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Els Kindt (CD&V) is echter formeel. “Het Eilandje blijft private eigendom en de familie zal volgens mij niet snel geneigd zijn om daar afstand van te doen. Van een ontwikkeling van dat gebied vanuit de gemeente is binnen ons meerjarenplan dus geen sprake.”

Daartegenover staat dat er binnen de plannen die nu op tafel liggen veel groen behouden blijft. “Het project wordt speciaal als groene long heraangeplant en hierbij wordt de bebouwde oppervlakte beperkt door slechts drie kleinere villagebouwen te voorzien. De toegangspaden en de parkeerplaatsen worden wel verhard, maar het resterende terrein wordt maximaal als groen aangelegd. Doordat het om laagggelegen overstromingsgebied gaat worden vijvers aangelegd als extra waterbuffer en wordt de beplanting aangepast aan het waterhoudend terrein. Het bomenbestand wordt, mede als inkijk en visuele barriere, opnieuw aangeplant en aangevuld met lagere beplanting”, lezen we in de motivatienota van de architect.

Op 13 augustus wordt er een infovergadering over de plannen georganiseerd in OC De Schouw, tussen 17 en 19 uur. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 17 augustus. Tot die tijd kunnen de plannen ingezien worden op het gemeentehuis of via het omgevingsloket van de gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek formuleert het college van burgemeester en schepenen een advies.