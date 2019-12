Perskring stelt 25ste fotojaarboek voor Sam Vanacker

23 december 2019

10u42 1 Lichtervelde Zondagvoormiddag stelde de Lichterveldse Perskring de 25ste uitgave van ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ voor in Huis Vancoillie. Het fotoboek brengt een jaaroverzicht van meest markante momenten van het afgelopen jaar in Lichtervelde.

De coverfoto is dit keer voor café Wolf en daarmee wordt meteen een van de belangrijkste thema’s van het fotojaarboek duidelijk. “De heropleving van de horeca in Lichtervelde was opvallend het voorbije jaar. Zo is er Wolf, maar ook De Gouden Appel is terug van weggeweest, terwijl we in de omgeving van de markt ook Babelette en Bonnie & Clyde hebben. Lichterveldenaars kunnen weer buiten komen en elkaar ontmoeten. Die evolutie juichen we uiteraard volop toe”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). Naast de heropleving van de horeca komen ook bouwprojecten zoals het JOC, de nieuwe cafetaria op de sportsite, de nieuwbouw van het Beverbos en de afbraak van de site Denys aan bod. Het voorwoord in het fotojaarboek is van de hand van de organisatoren van Het Vijverkaffee, die eerder dit jaar het Bronzen Accordeonnetje in de wacht sleepten.

De foto’s zijn van fotograaf Kurt Desplenter, de tekst is van de hand van de leden van de Perskring. Het fotojaarboek is een uitgave van de Heemkundige Kring van Lichtervelde.