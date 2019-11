Pedagoog Pedro De Bruyckere over ‘de jeugd van tegenwoordig’ in OC De Schouw Sam Vanacker

07 november 2019

15u47 0 Lichtervelde Het Davidsfonds van Lichtervelde organiseert op donderdag 21 november een lezing met pedagoog en jongerenexpert Pedro De Bruyckere over de jeugd van tegenwoordig.

‘Hedendaagse jongeren zijn braaf, maar asociaal. Opgegroeid met een smartphone in de hand en een koptelefoon op het hoofd’, klinkt het vaak. Maar zijn jongeren echt asociaal? En op welke vlakken verschillen de nieuwe generaties met de jongeren van vroeger? Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en aan de universiteit van Leiden, biedt antwoorden. De Bruyckere schetst een beeld van de leefwereld van jongeren en ontleedt volkswijsheden over de jeugd van tegenwoordig.

Leuk weetje in dit verband is dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ ook al op de korrel genomen werd door Socrates. De Griekse filosoof schreef 2.500 jaar geleden al dat ‘de jeugd niet alleen slechte manieren heeft, maar dat ze ook hun ouderen minachten, ouders tegenspreken en hun leraars tiranniseren.’ Om maar te zeggen dat de jeugd al sinds het begin van de beschaving slecht bezig is.

De lezing start om 20 uur in OC De Schouw. Kaarten kosten acht euro in voorverkoop en tien euro aan de deur. Bestellen kan bij Geert Missinne op 0478/28.84.88 of via geert.missinne@gmail.com of bij Geert Demarest op 0491/04.32.37 of via geert.demarest5602@gmail.com.