Pannenkoekenverkoop vzw De Burgersgilde afgelast Sam Vanacker

12 oktober 2020

13u43 0 Lichtervelde Er is geen pannenkoekenbak van vzw De Burgersgilde dit jaar. Het bestuur heeft met het ook op de stijgende coronacijfers besloten om de deur-aan-deurverkoop af te gelasten.

“Dit jaar zullen er wegens corona geen verkopers van de Burgersgilde aanbellen met pannenkoeken”, laat Stefanie Syoen van vzw De Burgersgilde weten. “Normaal gesproken starten er in deze periode heel veel vrijwilligers thuis met het bakken van de pannenkoeken, maar we stellen alles een jaartje uit. Hopelijk kan er in 2021 wel weer massaal gebakken en gesmuld worden.”