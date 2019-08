Paardentrailer vastgereden aan spoorwegtunnel LSI/SVR

19 augustus 2019

18u52

Bron: LSI/SVR 0 Lichtervelde Voor de zoveelste keer heeft een voertuig zich maandagnamiddag aan de spoorwegtunnel in Lichtervelde vastgereden. De hoogte is er beperkt tot 2,30 meter maar tientallen chauffeurs lieten zich doorheen de jaren er al verrassen.

Het was dit keer een paardentrailer die voortgetrokken werd door een voertuig die te hoog bleek voor de spoorwegtunnel. De trailer paste wel onder de stalen constructie net voor de tunnel onder de spoorweg maar rukte wel het waarschuwingsbalkje onder die constructie af. Toch bleef de schade al bij al beperkt. In de trailer was geen paard of dier aanwezig. Begin juli reed zich nog een bestelwagen met laadbak vast.