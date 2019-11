Oxfam cadeaudagen in teken van ‘Faire Feesten’ Sam Vanacker

24 november 2019

15u38 2 Lichtervelde Oxfam Wereldwinkel Lichtervelde gaat in navolging van de nationale oxfamcampagne voluit voor ‘Faire Feesten’ en pakt weer uit met de jaarlijkse pop-upcadeaudagen in OC De Schouw op zaterdag 14 en zondag 15 december.

Traditiegetrouw slaan opnieuw heel wat lokale sociale verenigingen de tenten op in OC De Schouw. Er is onder andere een wijndegustatiehoekje, terwijl hobbybakker Mike Sinnaeve live proevertjes maakt voor de bezoekers op basis van een aantal fairtradeproducten. Zijn zoete creaties krijgen de bezoekers ter plaatse aangeboden. Op zondag is er een aperitiefconcert met woord en muziek van Fien en Yann Muylle. Aansluitend is er op zondagmiddag een spaghettimaaltijd. Doorlopend is er in de foyer van De Schouw een fairtradebar met koffie, thee en taart. Ook frisdrank, wijn en Oxfam-bieren zijn te koop.

De standhouders zijn de Kringwinkel Midwest, boekhandel Zondvloed, Oxfam Tielt, Bos+, Zikomo (juwelen), 11.11.11, vzw Uniek, Tibana (lederwaren), Asha (keukenkatoen), Banglabari (inleefreizen Bangladesh), Tapori (naaiatelier), De Beelderij, Children of Lima (fondsenwerving voor Lima), Familiezorg en de Klapdeur (handwerk). Voor de kinderen is er een speelruimte voorzien.

De cadeaubeurs in OC De Schouw is open op zaterdag van 13 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 17 uur.