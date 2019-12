Oppositiepartijen hard voor meerjarenplan: “Als een accordeon met een gat in” Sam Vanacker

17 december 2019

12u05 3 Lichtervelde Oppositiepartijen SOMM en N-VA waren maandagavond bijzonder kritisch over het nieuwe meerjarenplan. Volgens Johan Vandenbussche (SOMM) en Sofie Steurbaut (N-VA) getuigen de geplande investeringen van weinig ambitie en een gebrek aan visie. “Het meerjarenplan is als een accordeon met een gat in. Mooi qua uitzicht, maar veel muziek komt er niet uit.”

“Gewoon voortdoen lijkt de regel, maar zo kan Lichtervelde zich niet voorbereiden op de toekomst. Al meerdere keren is in de gemeenteraad gewezen op het feit dat de bevolking de komende jaren sterk zal groeien. Dan veronderstel je dat de dienstverlening ook zal uitgebouwd worden, maar daar is geen sprake van. Bovendien zijn de gemaakte keuzes discutabel. De nieuwe bibliotheek, de kunstacademie en het dagcentrum hangen af van de goedkeuring van de uitbreiding van het aantal kamers van het rusthuis. Als we dat niet krijgen, is er geen plan B.”

“Ook over de investering in de gemeentelijke loods is niet goed nagedacht. Waarom in het centrum van Lichtervelde blijven? In de plaats van Lichtenhove aan te kopen kun je beter een andere locatie overwegen. Dan kan de grond van de gemeentelijke loods als bouwgrond verkocht worden.” De partij had zelf een voorstel klaar rond die laatste opmerking, maar zowel CD&V als oppositiepartij Open Vld stemden tegen.

Bij N-VA heerst dezelfde teneur. “Het plan lijkt op een los allegaartje van een aantal acties waarvan de samenhang zoek is”, aldus Sofie Steurbaut (N-VA). “We gaan de zorgsite uitbouwen, maar de timing blijft hoogst onduidelijk. Verder begrijpen we de aankoop van Lichtenhove niet. Gaan we de technische dienst daar nu definitief vestigen en aan ‘oplapinvesteringen’ doen? Dat terwijl er een prima stuk grond naast het containerpark ligt.”