Oppositiepartij SOMM vraagt aandacht voor trage wegen via eigenhandige aanduiding ’t Goed ter Meerschweg CDR

07 december 2019

20u31 0

Leden van oppositiepartij Samen Open voor Mens en Milieu (SOMM) plantten zaterdagmiddag een straatnaambord van de ’t Goed ter Meerschweg in een akker op het einde van de weg ter hoogte van de Ridderstraat. Dit niet alleen als aanduiding, maar ook als duidelijk signaal aan de meerderheid. “’t Goed ter Meerschweg is een officiële, maar trage, weg die de Kortrijkstraat met de Ridderstraat verbindt en die bovendien opgenomen is in de Heihoekwandeling”, duidt Johan Vandenbussche van SOMM de actie. “Maar de aanduiding loopt mank. Aan de kant van de Kortrijkstraat hangt een bordje aan de gevel, hier ontbrak tot ons initiatief elke aanduiding. Dat is verwarrend voor wandelaars en fietsers. Wij vroegen al meermaals om een bord dat duidelijk aangeeft dat dit hier een officiële weg is. Maar aangezien er geen reactie komt, plaatsen we nu maar zelf een bordje. Niet alleen scheppen we zo duidelijkheid, maar we lanceren eveneens een oproep naar de meerderheid om werk te maken van het uittekenen en onderhouden van de trage gemeenten die onze gemeente rijk is. Vlot naar de Heihoek of naar het Veld kunnen fietsen of wandelen is een vraag die bij veel recreanten leeft. Trage wegen zijn een meerwaarde om het landelijke Lichtervelde levend te houden. Wij vroegen er al meermaals aandacht voor, maar helaas vindt de meerderheid dit tot op vandaag niet-prioritair.”